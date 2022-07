Ivete se emociona e empolga plateia em gravação de seu novo programa

Na gravação do "Pipoca da Ivete", aberta à imprensa, baiana fez dueto com Diogo Nogueira em "Tá escrito", do grupo Revelação (foto: Fábio Rocha/GLOBO)

Rio de Janeiro – "Pipoca da Ivete", novo programa da cantora baiana estreia no próximo dia 24, mas já está animando os estúdios Globo, no Bairro Curicica, no Rio de Janeiro.









Emocionada, Ivete abriu a gravação agradecendo a pessoas como Xuxa, que deixou a baiana como substituta em seu programa. Quando a cantora lembrou de Fausto Silva, que, anos atrás, foi um dos primeiros a reconhecer na artista talento de apresentadora, reverenciou Faustão.





Enquanto não ouvia o sinal de gravando, Ivete se dividia entre respostas ao ponto do diretor e o papo com a plateia, que estava animadíssima e, antes mesmo de ela aparecer em cena, berrava o grito de guerra: “Ivete, cadê você?! Eu vim aqui só pra te ver!”.





E os fãs, íntimos da baiana, davam palpites até no look da cantora. “Tira esse cabelo preso”, recomendou alguém incomodado com a parte de trás do cabelo embutido na gola do blazer. “É moda”, justificou a baiana, enquanto recebia os retoques da figurinista com ajustes nos anéis.





“Cada coisa em meu corpo tem uma pessoa para cuidar. A Globo já está repensando”, brincou.





Quando tudo parecia se acalmar na plateia, surge um grito estridente: “Ivete”. “Adoro gente equilibrada. Essa é da minha classe”, falou, para risada do público.





Em programa gravado as regravações são inevitáveis. No número com Diogo, foram duas voltas ao palco. Na primeira, Ivete reconheceu estar “travadaça”. Na segunda, ela entrou depois da hora, sem perder o charme.

Para os fãs e curiosos que querem saber as novidades de um novo programa de auditório, segundo a cantora, seria muita presunção achar que veriam algo de diferente. “Essa não é a intenção. Eu quero me divertir", disse. "E meu diretor falou aqui (no ponto), o que tem de diferente? Sou eu. E concordo."





A letra da canção interpretada por ela e Diogo Nogueira, em certo momento, diz “sua hora vai chegar”. “Chegou”, acrescentou a cantora, que deve fazer a alegria dos fãs e do público em geral nas tardes de domingo.





Veveta, rainha Em material distribuído à imprensa, Boninho elogia a baiana. "Ivete é uma rainha no palco e no trio elétrico. E todas essas experiências foram a base para essa artista de talento multifacetado. Ivete são muitas em uma só, com muita energia e um toque especial que faz a diferença, o bom humor. Ela faz tudo ficar mais feliz, mais leve e mais alegre. É a felicidade que precisamos e que vamos levar para nossos domingos. Vamos brincar junto com a nossa Veveta!", adianta o diretor.





“Pipoca da Ivete” tem apresentação de Ivete Sangalo, direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção de gênero de Boninho. Será exibido logo após “Temperatura máxima”.





* O jornalista viajou a convite da Globo