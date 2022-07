Grupo de teatro celebra 15 anos com peça em que une atores e plateia

A temporada de "Fauna", em que elenco e plateia dividem o mesmo espaço, será desta quinta a domingo, com distribuição de ingressos na bilheteria (foto: Guto Muniz/Divulgação)





O grupo Quatroloscinco – Teatro do Comum está completando 15 anos de criação no mesmo momento em que começa a retomar de forma sistemática as atividades, após um período de mais de mais de dois anos distante da presença física de seu público.









Sexto espetáculo do Quatroloscinco, que estreou em 2016, “Fauna” é classificado pelo grupo como uma “peça-teatro”. Assis Benevenuto, que está em cena ao lado de Marcos Coletta, com quem também assina a dramaturgia, observa que esta é a montagem que mais verticaliza a questão convivial do teatro. Em “Fauna”, não há uma divisão entre palco e plateia e, para que a peça aconteça, é necessária a participação dos espectadores.





“O público está o tempo todo muito ativo. Digo que nesses dois anos e meio de impossibilidade do encontro, ‘Fauna’ foi a peça mais interditada do grupo. Durante a pandemia, apresentamos (a montagem) ‘Tragédia’, sem público, com transmissão ao vivo; não teria como fazer o ‘Fauna’ nesse modelo, por isso pensamos que, neste momento, era o espetáculo mais apropriado para iniciar as comemorações por esses 15 anos”, explica Benevenuto.



Desconstruir identidades





Inspirado na obra “O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e fim do indivíduo”, do filósofo Vladimir Safatle, o grupo explora, com “Fauna”, temas como violência, desejo, liberdade e desamparo. Os dois atores em cena convidam o público a refletir sobre as afetividades entre corpos e discursos, que se misturam e se confundem, para desconstruir identidades.





Benevenuto considera que essa celebração vem muito a propósito não só pelo período difícil que o Brasil e o mundo passaram e ainda passam no que diz respeito à questão sanitária, mas também pelo ato de resistência que é manter um grupo de teatro por tanto tempo. Ele acredita que as aspirações que atravessavam os fundadores da trupe há 15 anos foram levadas a cabo de maneira satisfatória.





“Quando um grupo de teatro com uma caraterística muito coletiva completa 15 ou 20 anos – e aí eu penso no Galpão, que está fazendo 40 –, eu acho que sim, cumprimos e estamos cumprindo o nosso desejo enquanto artistas”, diz, acrescentando que a batalha para se manter não se limita às dificuldades recentes, relativas à pandemia e ao cenário político.





Durante a trajetória





“O Brasil é um país que, historicamente, não valoriza a arte; a questão comercial sempre falou muito mais alto”, diz. Ele observa, contudo, que, ao longo desse percurso, o Quatroloscinco encontrou seu caminho. “Um grupo de teatro se faz durante a trajetória. É diferente de quando você cria um projeto empresarial, que é um negócio em que você sabe o que vai vender, para qual público, quais metas precisa alcançar. Num grupo de teatro, é só depois de alguns anos que você entende o que está fazendo”, ressalta.





O ator e dramaturgo observa que os mecanismos que abrem espaço para as expressões artísticas – leis de incentivo, festivais, circulações, ocupações – foram alvejados politicamente ao longo dos últimos anos. Apesar disso, o Quatroloscinco projeta um calendário de atividades comemorativas que se estende até 2023.





“Comemorar é, também, uma luta, uma atitude de resistência, porque, de outra forma, como produzir? A gente quer comemorar fazendo teatro, junto do público”, pontua. No segundo semestre deste ano, o grupo se dedica ao projeto Encontro Comum, que vai gerar três criações cênicas inéditas dirigidas pelos convidados Eid Ribeiro, Sara Rojo e Ricardo Alves Jr. A estreia dessas criações está prevista para o final do ano.





Experimentações cênicas





“Estamos começando a trabalhar nesse projeto, que consiste na criação de três experimentações cênicas. Convidamos esses três diretores para compartilharem com a gente. Cada um está partindo de um lugar diferente. É uma forma que encontramos para refletir sobre esses 15 anos, que não são só nossos; é uma reflexão social, política, metafórica, que pensa não só o que foi, mas também o que virá. Também estamos estruturando outras coisas. Queremos apresentar outras peças do repertório, promover oficinas, conversas e atividades afins”, adianta.





Na sessão de “Fauna” do próximo sábado, haverá, antes da apresentação da peça, um bate-papo com a crítica e pesquisadora Julia Guimarães Mendes, da Faculdade de Letras da UFMG, sobre o tema “Relações com o público na cena convivial”, a partir das 15h30.





“O que nos interessa nesse aspecto convivial em ‘Fauna’ é a gente se dar conta desse coletivo que nós somos, não só enquanto grupo, mas como sociedade, e da impossibilidade que existe, filosoficamente, de a gente fazer acordos plenos, entender plenamente o outro; só que isso não pode fazer com que a gente não consiga viver coletivamente”, diz, antecipando os caminhos que a conversa deve percorrer.





“FAUNA”

Com o grupo Quatroloscinco – Teatro do Comum, a partir desta quinta-feira (7/7) até o próximo domingo, sempre às 19h30, na Funarte (Rua Januária, 68, Floresta). Entrada gratuita, com retirada de ingressos no local a partir de 18h30. Lotação: 80 pessoas.