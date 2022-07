Mostra gratuita exibe clássicos e blockbusters que têm a água na narrativa

'As aventuras de Pi' traz a relação de um jovem com um tigre, em uma embarcação à deriva, no meio do oceano (foto: Fox/Divulgação)









Até 26 de julho, o Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Bairro Santa Tereza) exibe gratuitamente filmes da mostra “Entre águas e aventuras", com longas nos quais a presença de rios, lagos e oceanos surge como elemento de destaque na narrativa. O embate do homem com as forças da natureza nos filmes ambientados no universo marítimo é uma constante em obras clássicas e contemporâneas que ressaltam a fragilidade humana diante do mistério das águas. O romance épico de Herman Melville, que retrata a vingança e a perseguição obsessiva de um homem por um gigantesco cachalote branco, foi inspiração para dois títulos presentes na programação: “Moby Dick” (1956) e “No coração do mar” (2015). Já em “O velho e o mar” (1958), o diretor John Sturges adapta o romance de Ernest Hemingway, reproduzindo o tenso duelo de vida e morte entre um velho pescador e um animal de tamanho descomunal.





Outro destaque é o épico de guerra norte-americano “Apocalipse now” (1979), que se tornou um clássico mundial e uma das obras centrais na filmografia do diretor Francis Ford Coppola, ao tematizar uma travessia militar pelo Rio Nung, no Vietnã. Os sucessos “Náufrago”, “O talentoso Ripley” e “Titanic” também estão na programação. Ingressos gratuitos mediante retirada no site Disk

Ingressos ou na bilheteria do cinema. Programação completa e horários em pbh.gov.br/cinesantatereza. Informações: (31) 3277-4699.