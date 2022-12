Relacionamento tóxico: como identificar e sair dessa situação

É importante ficar atento aos sinais para poder identificar um relacionamento tóxico o quanto antes e procurar ajuda (foto: Tumisu/Pixabay ) Tudo o que uma pessoa quer é um relacionamento saudável, leve, que tenha respeito, confiança, e autonomia. Mas, pode acontecer de entrar numa relação abusiva, e, muitas vezes, sem que perceber. Atitudes manipuladoras, dissimuladas, de assédio e violência, podem ser explícitas, ou mais sutis - o que dificulta a percepção -, e acaba-se entrando num ciclo difícil de sair. Por isso, é importante ficar atento aos sinais para poder identificar um relacionamento tóxico o quanto antes e procurar ajuda.









Leia também: Esses relacionamentos podem afetar negativamente a vida social, profissional e o amor próprio. Mas é importante lembrar que só a pessoa pode mudar isso. Lembrando que um relacionamento abusivo não vem apenas do parceiro (a) amoroso (a), pode vir de um amigo (a) e até mesmo de um familiar.Leia também: Livro ajuda a promover relacionamentos mais amorosos.

Danos mentais e físicos

A consultora e especialista em sexualidade, Roberta Pavon, conta que as relações abusivas podem afetar muito o psicológico e, consequentemente manifestar sensações ruins no corpo, como: ansiedade, depressão, baixa autoestima, sentimento de culpa, vergonha, medo e raiva. No físico sensações comuns são insônia, dores de cabeça, pesadelos, irritabilidade, falta de concentração, falta de apetite etc.





“Se você identifica alguns desses sinais é importante entender o que está ocorrendo e abrir o diálogo com a pessoa. Dizer como está se sentindo e perceber se há mudanças de atitude. Se nada mudar busque ajuda, converse com pessoas que confia. Hoje, existem recursos disponíveis para ajudar a enfrentar este tipo de situação. Nunca hesite em pedir socorro para sair de um relacionamento abusivo", alerta Roberta Pavon.

A terapia pode ser um caminho de autoconhecimento e cura nesse processo, porque ajuda a descobrir e entender o que a pessoa está sentindo e vivendo. "Ninguém precisa passar por isso sozinho. Lembre-se de se amar primeiro. A terapia pode ajudar a acessar tudo que estamos sentindo como raiva, medo, angústia, dor, depressão e ansiedade, e que podem afetar muito a vida".

O que fazer para evitar um relacionamento tóxico?

Especialista em sexualidade, Roberta Pavon, enfatiza que as relações abusivas afetam a saúde mental e física (foto: Arquivo Pessoal)



Roberta Pavon destaca que, primeiro, é necessário abrir um diálogo aberto e sincero, estabelecer acordos e limites. "A relação com uma pessoa tóxica deve ser reconhecida e desestimulada, para que se estabeleça o respeito e o bem-estar mútuo. Se a relação se tornar difícil ou impossível de manter, não hesite em afastar-se da pessoa para proteger sua saúde mental e emocional"

Observe alguns sinais e avalie se deve continuar ou terminar a relação:

Você não confia no seu parceiro; Vocês vivem terminando e voltando; Você se sacrifica mais pela relação (não há reciprocidade); Vocês se distanciaram sem motivo; Vocês têm valores e planos de vida muito diferentes; Você já não tem mais vontade de se esforçar pela relação; Vocês brigam muito; Você já considerou terminar muitas vezes.

Dar segunda chance ao relacionamento é válido. "Se acredita que os pontos problemáticos podem ser trabalhados com o tempo, e há o interesse da outra parte em mudar, vale a pena fazer acordos e observar os resultados. Já se você acredita que nenhum esforço será capaz de manter o relacionamento, expresse a sua opinião ao parceiro (a)".

O luto do fim de uma relação

Embora o término de um relacionamento seja uma experiência desagradável e dolorosa, ela é muitas vezes necessária. "O sofrimento pode ser intenso nos primeiros momentos após o término, mas é passageiro. Ele se tornará manejável com o passar do tempo, assim como acontece com todas as experiências de vida que despertam emoções negativas".





Depois, permita-se viver o luto do fim do relacionamento. É normal ficar perdido nos primeiros dias. A tristeza, o medo do desconhecido e o sentimento ao relembrar dos momentos bons são comuns. “É importante lembrar que esses sentimentos fazem parte do processo de elaboração da perda. Permita-se sentir tudo isso, se acolha, e procure se apoiar em amigos e familiares para superar esse período difícil. Se sentir necessidade busque ajuda especializada. Permita-se ter essa vivência por um tempo e, depois, se abra para recomeçar uma nova fase", enfatiza Roberta Pavon.