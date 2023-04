Lula sobre ataque à creche em Blumenau: 'Ato absurdo de ódio e covardia'

Presidente e utros políticos lamentaram ataque que deixou quatro crianças mortas (foto: Reprodução/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o ataque à uma creche em Blumenau, Santa Catarina. na manhã desta quarta-feira (5/4). O crime deixou quatro crianças mortas, e outra gravemente ferida.Segundo informações da Polícia Militar (PMSC), um homem invadiu a creche Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no Bairro Velha, e atacou as crianças que estavam no local . O suspeito se entregou às autoridades, mas a sua idade e identidade não foram reveladas.Pelo Twitter, Lula prestou condolencias aos familiares das vítimas e a comunidade de Blumenau, além de ressaltar que o crime é um "ato absurdo de ódio e covardia"."Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor", disse Lula.

Diante da barbaridade do crime, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias.



Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse. %u2014 Lula (@LulaOficial) April 5, 2023

Políticos reagem à tragédia

Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor. %u2014 Jorginho Mello (@jorginhomello) April 5, 2023

Que tristeza! Minha solidariedade as famílias das quatro crianças brutalmente assassinadas hoje em Blumenau. Não são mais casos isolados; é cada vez mais urgente que façamos um debate sério sobre formas de prevenir e combater ataques violentos nas escolas brasileiras. %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 5, 2023

No mais, os meus mais profundos sentimentos aos familiares das vítimas desse cruel, abominável e lamentável episódio criminoso. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 5, 2023

Cada vez mais, se fazem necessárias medidas de segurança em escolas e creches do Brasil para prevenir que tragédias como estas não ocorram mais. Punição severa ao assassino! %u2014 Simone Tebet (@simonetebetbr) April 5, 2023

Peço também que não compartilhem imagens, falas, nomes ou possíveis cartas do assassino, pois essa, muitas vezes, é a sua intenção. %u2014 Marina Silva (@MarinaSilva) April 5, 2023

Jorginho também foi as redes sociais se manifestar. O governador lamentou o ataque e determinou que as forças de segurança pública fossem ao local imediatamente.O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), prestou solidariedade as famílias e afirmou que os casos não são mais isolados, reforçando a necessidade de ampliar o debate sobre formas de prevenir e combater ataques nas escolas brasileiras.O deputado André Janones (Avante-MG), afirmou que além de uma legislação mais dura, é preciso entender o que está acontecendo com a mentalidade da população, e que crimes como esse não podem ser normalizados.A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, cobrou punição severa ao assassino e reforçou a necessidade de medidas de segurança em escolas e creches do Brasil para previnir ações criminosas.Já a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climatica, Marina Silva, destacou que ataques em escola e creches estão se multiplicando aliadas ao discurso de ódio. A ministra também pediu para que não compartilhem imagens, falas, nomes ou possíveis cartas do assassino.