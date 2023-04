Datafolha: 30% afirmam ser petistas e 22% bolsonaristas

Pesquisa anterior apontava 32% de identificação com o Partido dos Trabalhadores (PT) (foto: Reprodução/AFP)

O levantamento mostra ainda que 22% dos brasileiros se declaram neutros, 10% disseram ser mais próximos do petismo, 9% são mais próximos do bolsonarismo, 5% disseram que não se identificam com nenhum dos dois pólos políticos e 2% não souberam responder.

O Datafolha entrevistou 2.028 pessoas, entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades brasileiras. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos.





O cenário polarizado entre petistas e bolsonaristas ainda reflete o resultado das eleições 2022. O presidente Lula foi eleito com 50,20% dos votos válidos, contra 49,10% de Jair Bolsonaro. O pestista teve vantagem na região Nordeste, com 69,34%, enquanto Bolsonaro conquistou 61,84% dos votos no Sul.

Segundo pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (5/4), pelo jornal Folha de S.Paulo, 30% dos eleitores entrevistados se declaram petistas, enquanto 22% afirmam ser bolsonaristas. Entre os que se identificam mais com o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão os nordestinos (42%), os com renda menor (39%) e os com mais de 60 anos (37%).Já entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 32% ganham de 5 a 10 salários mínimos, 28% moram no Sul e 29% são evangélicos. Na pesquisa anterior, realizada em dezembro do ano passado, 32% disseram ser petistas e 25%, bolsonaristas.