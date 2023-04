Mourão: 'Bolsonaro é líder do único movimento de massa do Brasil'

Hamilton Mourão afirma que o povo ainda tem muito carinho pelo ex-presidente Bolsonaro (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República, elogiou a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que ele ainda é o grande líder da direita no Brasil. A fala do senador ocorreu durante entrevista ao programa "Estúdio I", da GloboNews, nesta terça-feira (4/4).

No programa, a jornalista e apresentadora Andréia Sadi, perguntou ao senador se Bolsonaro é o grande líder da oposição. "Eu ando na rua, converso com as pessoas do povo, e todos têm um carinho muito grande pelo presidente Bolsonaro. Então eu vejo ele como um líder do único movimento de massas que existe no Brasil, que é o movimento da direita", afirma Mourão.

O senador, no entanto, ainda mantém a cautela ao dizer que não sabe se essa liderança vai perdurar até as eleições em 2026. "É uma coisa que temos que acompanhar", disse.

Andréia Sadi aproveitou para perguntar sobre uma possível inelegibilidade do ex-presidente e se isso afeta sua liderança. Um Levantamento feito pelo Datafolha aponta que 51% dos eleitores brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser condenado por sua campanha contra as urnas eletrônicas. Conforme a lei, Bolsonaro não poderia concorrer a um cargo por oito anos.

Mourão foi categórico e afirmou que mesmo sem concorrer, Bolsonaro tem capacidade para eleger quem ele quiser. "Faço das minhas palavras as mesmas do Ciro (Nogueira). Mesmo inelegível, ele elege quem ele quiser, seja para governador ou até para presidente em 2026", completou.