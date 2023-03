Mourão não vai à recepção de Bolsonaro e envia mensagem: "welcome back"

Mourão disse, ainda, sobre a importância de Bolsonaro retornar para consolidar oposição ao governo Lula (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com relação distante do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) não esteve presente, nesta quinta-feira (30), na recepção do retorno ao Brasil do antigo chefe do executivo nacional.





Contudo, desejou boas-vindas a Bolsonaro. "Welcome back [bem-vindo de volta]", disse à Folha de S.Paulo.





Bolsonaro foi recepcionado na sede do PL por aliados de diversos partidos. Entre eles estavam os senadores e ex-ministros Ciro Nogueira (PI) e Tereza Cristina (MS), ambos do PP.





"Hoje, eu estou viajando para o Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade, nós vamos conversar", disse Mourão.

A relação entre Bolsonaro e Mourão foi esfriando ao longo dos quatro anos de mandato e, ao final, apresentou momentos de tensão. Ao tentar a reeleição, o ex-presidente escolheu outro general como vice da chapa, sendo Braga Netto.





Para Mourão, ao retornar ao Brasil, o ex-presidente tem as condições necessárias para liderar a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pavimentar uma nova candidatura presidencial.

"Eu vejo que ele vai assumir a cadeira de honra do partido dele e com isso terá uma posição política. Tem um grupo de seguidores enorme. Hoje, o maior movimento de massa que existe no Brasil é o movimento da direita, que é liderado por ele. Então, ele tem condições de influenciar nas votações. De se preparar para a eleição municipal do ano que vem e estabelecer as bases para um possível retorno dele em 2026", disse Mourão.