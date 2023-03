Mourão crítica fala de Lula sobre Moro: 'Faltando equilíbrio emocional'

Em redes sociais, Mourão saiu em defesa do senador Sergio Moro e disse que ele é um "homem de honra".





"O Presidente da República demonstra que está lhe faltando o devido equilíbrio emocional para lidar com as responsabilidades do cargo que ocupa. O Senador @SF_Moro é um homem de honra!", escreveu.

O Senador @SF_Moro é um homem de honra! pic.twitter.com/y6wBrReCla %u2014 General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 23, 2023

Moro era alvo de organização criminosa





De acordo com a juíza Gabriela Hardt, substituta de Moro na Operação Lava-Jato, na 9ª Vara da Justiça Federal de Curitiba e responsável por assinar os mandados de prisão cumpridos na quarta-feira contra nove integrantes do grupo, o plano da facção custou ao menos R$ 564 mil.





Além disso, o plano começou ainda na campanha eleitoral de 2022.