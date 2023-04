Bolsonaro entrega 3º kit de joias na véspera de depoimento à PF

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado e pode responder por crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro (foto: EVARISTO SA / AFP) A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou o terceiro conjunto de joias sauditas ao Tribunal de Contas da União (TCU), na tarde desta terça-feira (4/4). A informação foi compartilhada pelo ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) e assessor do ex-presidente, Fabio Wajngarten.









"A entrega reitera o compromisso da defesa do presidente Bolsonaro de devolver todos os presentes que o TCU solicitar, cumprindo a orientação do ex-mandatário do país, que sempre respeitou a legislação em vigor sobre o assunto", disse Wajngarten.

Entre os itens de luxo devolvidos estariam um relógio Rolex, de ouro branco, cravejado de diamantes, com valor estimado de R$ 364 mil; uma caneta da marca Chopard, prateada e incrustada com pedras preciosas; um par de abotoaduras em ouro branco, com brilhante cravejado no centro e outros diamantes ao redor.





O ex-presidente também recebeu um anel em ouro branco com um diamante no centro e outros em forma de "baguette" ao redor. Outro item dado ao ex-presidente é um 'masbaha', um tipo de rosário árabe, feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes. Fora o relógio, os demais itens somam, no mínimo, R$ 200 mil a peças similares.









Conjuntos de joias





Bolsonaro recebeu três conjuntos de joias do governo da Arabia Saudita . Em outubro de 2021, a comitiva do ex-presidente tentou trazer ilegalmente presentes dados por sauditas. Na ocasião, os bens não foram declarados pelo grupo liderado pelo ex-ministro Bento Albuquerque e a caixa de presentes, estimada em R$ 1 milhão, passou pela alfândega.





Já o segundo pacote de joias foi retido pela Receita Federal. No dia 26 de outubro daquele ano, durante fiscalização de passageiros que desembarcavam em Guarulhos (SP), vindos da Arábia Saudita, agentes da alfândega encontraram na bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor de Bento Albuquerque. Os itens de luxo seriam presente para a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, com o valor estimado de R$ 16,5 milhões