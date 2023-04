Lula: 'Trabalhamos muito para recuperar políticas destruídas'

Lula fará agenda na área da educação assim que retornar da China (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução)

O governo Lula apresenta na próxima segunda-feira (10/4) o balanço dos primeiros 100 dias de mandato. Em uma reunião ministerial, a expectativa é que o presidente também apresente novas medidas para o restante do ano e do governo.

Entre os programas que serão relançados, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), já antecipou o "Água para todos", que promove a universalização do acesso à água em áreas rurais, visando garantir, também, a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade.



Medidas na área da educação também devem ser anunciadas, principalmente aquelas que procuraram fortalecer o ensino em tempo integral e a escolarização na idade certa. A ênfase dos programas é ter repercussão pelos próximos quatro anos.

"Trabalhamos muito para recuperar políticas destruídas pelo governo anterior. Na segunda, faremos uma avaliação dos 100 primeiros dias e anunciaremos mais ações para o futuro. Com mais investimentos, geração de emprego e desenvolvimento", disse Lula.





Muito críticado por educadores e pelo movimento estudantil, o governo anunciou que irá suspender a implantação da reforma do ensino médio . Uma portaria será publicada nos próximos dias com a interrupção, inclusive das mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que se adequariam à reforma.Segundo Rui Costa, Lula irá cumprir agenda na educação assim que retornar de viagem à China. O presidente embarca rumo ao parceiro asiático na terça-feira (11/4), se encontra com o mandatário chinês Xi Jinping na sexta (14/4), e retorna ao Brasil no sábado (15/4).