Zema diz que há 'centenas de trabalhadores' em hospital com obras paradas

O governador Romeu Zema esteve no Hospital Regional de Divinópolis em fevereiro deste ano (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) TV Globo, nessa terça-feira (4/4), Zema disse que quatro unidades, entre elas a do município do Centro-Oeste, estariam com “centenas de trabalhadores”. As outras três são: Teófilo Otoni, Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete. Ao contrário de declarações do governador Romeu Zema (Novo), as obras do Hospital Regional de Divinópolis continuam como ele as deixou em fevereiro deste ano: paradas. Em entrevista à, nessa terça-feira (4/4), Zema disse que quatro unidades, entre elas a do município do Centro-Oeste, estariam com “centenas de trabalhadores”. As outras três são: Teófilo Otoni, Sete Lagoas e Conselheiro Lafaiete.



Na presença de lideranças políticas e empresariais, o governador assinou, no dia 10 de fevereiro, a ordem de serviço para reiniciar a construção parada desde 2016 em Divinópolis. Na ocasião, ele esteve no município e falou em concluí-la até 2024, dentro do mandato do atual prefeito da cidade, Gleidson Azevedo (PSC).



O governo não citou datas, mas, na ocasião da assinatura da ordem de serviço, projetou pelo menos três meses para as obras serem, realmente, iniciadas. Já se passaram quase dois.

Na área externa, na frente do prédio, não havia sinais de trabalhadores e retomada das obras nesta quarta-feira (5/4) (foto: Amanda Quintiliano)

Vistoria



Uma vistoria in loco foi realizada pela deputada estadual Lohanna França (PV) nessa terça-feira (4/4), logo após a entrevista concedida pelo governador. Em vídeo feito no local, ela mostra as obras ainda paradas.



“Decidi voltar ao hospital para saber se o governador estava falando a verdade ou não, porque eu não vi um dia de obra aqui; vejam se tem alguma obra acontecendo aqui”, disparou Lohanna ao mostrar o hospital vazio.



A parlamentar ainda criticou a demora para o início das obras. “É muito fácil falar que a obra em Divinópolis é a mais avançada, quando a maioria das pessoas que ouve a entrevista nem sabe onde fica esse hospital”, afirmou. A unidade vai atender 54 municípios da macrorregião Oeste.

Na mesma entrevista, o governador ainda apostou que o hospital de Divinópolis, dentre as quatro citadas por ele, deverá ser inaugurada primeiro. "A previsão é de que em dois anos elas estejam sendo entregues. Muito provavelmente a de Divinópolis será a primeira porque a obra está em um estágio muito mais avançado que as demais cidades", afirmou Zema. O governado também mencionou o impacto da abertura de leitos para o sistema hospitalar do estado.



Sistema de oxigênio



A reportagem do Estado de Minas também esteve no prédio que fica no bairro Realengo. Entretanto, foi impedida de entrar na área da construção. Do lado de fora não havia sinais de obra. Questionado, o porteiro disse apenas que havia uma equipe nos fundos trabalhando no sistema de oxigênio e que não tinha autorização para falar ou permitir o acesso.



O EM também tentou contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), porém não obteve retorno até o fechamento desta matéria nem confirmações sobre a informação repassada pelo porteiro.



O hospital



A edificação tem 16.761,80 m² de área construída em um terreno de 53.464 m² e foi projetada para atender casos de média e alta complexidade.



A estrutura foi concebida para 134 leitos de internação, dos quais oito são de isolamento. Conta ainda com 55 leitos de internação intensiva, sendo 30 para adultos, 15 para neonatal e dez de cuidados intermediários, além de 20 vagas para observação no pronto atendimento.



Além disso, a unidade contará com 12 salas de cirurgias, dez consultórios para atendimento de urgência e emergência, laboratório e outras dependências.



A conclusão das obras custará R$ 40 milhos e será viabilizada por meio dos recursos oriundos do acordo firmado com a Vale em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho.



*Amanda Quintiliano especial para o EM