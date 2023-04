Janones sobre depoimento de Bolsonaro: "Indício de que pode ser preso hoje"

Bolsonaro e outras nove pessoas serão ouvidas pela PF nesta quarta (5/4) (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)









O deputado da oposição também ironizou o depoimento chamando Bolsonaro de "bandido fujão" e afirmando que essa "



ATENÇÃO: Há fortes indícios de que Bolsonaro pode ser preso ainda hoje durante seu depoimento. Movimentação é intensa aqui na sede da PF! Estamos acompanhando tudo em TEMPO REAL! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 5, 2023

Hoje vocês tão aí se preparando pro feriado e o ladrãozinho de joias se preparando pra encarar a polícia. É a primeira de muitas contas que o bandido fujão vai ter te que acertar. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 5, 2023



Outros depoimentos sobre as joias

Segundo Janones, a movimentação na sede da PF em Brasília é muito intensa. O esquema de segurança no local conta com um cordão de isolamento e será reforçado por Policiais Militares do Distrito Federal (PMDF).









Em 2021, a Receita Federal, durante uma inspeção de rotina no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, apreendeu itens de luxo com uma comissão chefiada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já ouvido pela PF no dia 14 de março.





Albuquerque admitiu à Polícia Federal (PF) que não informou aos fiscais da Receita Federal que ele portava um dos estojos de joias dado pelo governo da Arábia Saudita. Entre os itens estão um colar, par de brincos, anel e relógio da marca suíça Chopard, avaliados em R$ 16,5 milhões, teriam como destino a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).





O deputado federal André Janones (Avante-MG) indicou que há fortes indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser preso ainda nesta quarta-feira (5/4). O ex-mandatário da república irá prestar depoimento à Polícia Federal (PF) sobre o caso das joias sauditas.