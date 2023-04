Janones volta a agitar redes com 'narração' do depoimento de Bolsonaro à PF

URGENTE: começando NESTE MOMENTO os depoimentos aqui na PF. Bolsonaro está sendo tratado como bandido e, apesar de ter ensaiado ontem o dia todo suas falas com seus advogados, caso cometa QUALQUER deslize, será enjaulado! Vamos torcer!!! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 5, 2023 O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou suas redes sociais nesta quarta-feira (5/4) para "narrar" o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Polícia Federal (PF) em Brasília.





Nesta quarta-feira (5/4), Bolsonaro prestou esclarecimentos sobre a entrada ilegal de joias em 2021 (foto: Sergio Lima / AFP) "Bolsonaro está sendo tratado como bandido e, apesar de ter ensaiado ontem o dia todo suas falas com seus advogados, caso cometa QUALQUER deslize, será enjaulado! Vamos torcer!!!", escreveu o parlamentar mineiro.









ATENÇÃO: segundo fontes não OFICIAIS,, NESTE MOMENTO durante depoimento na sede da PF, Bolsonaro CHORA e diz , em of, a seu advogado, que aceita qualquer acordo desde que não fique preso! O vagabundo além de ladrão, é FROUXO!



Alguém aí com peninha ? %uD83E%uDD14 %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 5, 2023 Bolsonaro chegou a sede da PF por volta das 14h30 para prestar esclarecimentos sobre a entrada ilegal de joias em 2021 e passou cerca de três horas no local, sendo ouvido por dois delegados federais. Hoje também foi ouvido o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente.





URGENTE! Bolsonaro acaba de deixar a sede da PF! O assassino da pandemia pensou que ia estar lotado de gado lhe esperando mas se ferrou: não tinha nenhum apoiador e ele saiu de escorraçado aos gritos de %u201Cgenocida%u201D, %u201Cmiliciano%u201D e %u201Cladrão de joias%u201D



Foi pra isso que eu fiz o L %uD83D%uDE02 %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 5, 2023 Janones também citou que apesar de apoiadores do ex-presidente terem dito que iriam ao local prestar apoio a Bolsonaro, apenas um homem com a camisa do Brasil apareceu no local, segundo a imprensa.





Os bens de luxo apreendidos pela Receita Federal, avaliados em R$ 16,5 milhões, estavam com um integrante de uma comitiva liderada pelo então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque que foi à Arábia Saudita. Outros dois estojos com joias, avaliados em R$ 1 milhão ao todo, que também entraram sem serem declarados na alfândega foram entregues pela defesa de Bolsonaro. Além de duas armas que foram presentes do governo dos Emirados Árabes Unidos em 2