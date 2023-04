MST: Líder anuncia 'ocupações de terra' em todo o Brasil

De acordo com o líder do MST, João Pedro Stedile, o intuito das ocupações é pressionar as autoridades para que "latifúndios improdutivos" possam ser entregues às famílias do acampamento (foto: Reprodução/MST) O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) anunciou que vai realizar “ocupações de terra” em todos os estados do Brasil ao longo de abril. A declaração foi dada pelo economista e ativista João Pedro Stedile, da direção nacional da organização, na última sexta-feira (7/4).





De acordo com Stedile, o objetivo é pressionar as autoridades para que “latifúndios improdutivos” possam ser entregues às famílias do acampamento.









“Nossa reivindicação é de que sejam desapropriados, o mais urgente possível, os latifúndios improdutivos para resolver o problema das famílias acampadas e criar espaço para produção de alimentos saudáveis”, completou.

Leia: Bandeira ambiental de Lula 3 chega aos 100 dias sob ameaça de contradições

As ocupações promovidas pelo MST fazem parte do “Abril de Lutas”, também chamado “Abril Vermelho”, que simboliza a morte de 19 militantes sem-terra pela polícia do Pará, em Eldorado do Carajás, em 17 de abril de 1996. Com o lema “Contra a fome e a escravidão: por terra, democracia e meio ambiente”, as atividades serão realizadas entre até 17 de abril.