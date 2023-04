Gleisi rebate críticas aos 100 dias de governo Lula: 'mimimi' e 'má-fé'

No dia em que o terceiro governo Lula completa 100 dias, a presidente do PT aproveitou para criticar o ex-presidente Bolsonaro (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal, Gleisi Hoffmann, rebateu as críticas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem recebido nos primeiros 100 dias de governo. Opositores ao petista afirmam que o chefe do executivo nacional ainda não apresentou nenhuma novidade.









Em 100 dias Lula fez mais do que qualquer outro governo. Ah! Mas só requentou coisa velha, criticam. Não havia orçamento pra nada, estava tudo desmontado, os programas foram revisitados e colocados pra andar. Não é pouca coisa não, o resto é mimimi e má fé. #OBrasilVoltou %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 10, 2023





Em reunião ministerial nesta segunda-feira (10/4), aliados de Lula afirmaram que o "Brasil voltou". O vice-presidente, Geraldo Alckmin, por exemplo, disse que Lula salvou a democracia. "E ela saiu fortalecida . A reação rápida de todos os poderes e do governo fortaleceram o sistema democrático. Democracia significa participação e a gente observa em todos os ministérios uma enorme participação do governo que ouve, que dialoga.", disse.





Já o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também disparou críticas à gestão Bolsonaro e afirmou que agora a imprensa tem muito mais a noticiar do que "passeios de motociatas e de jet ski" . "Voltou a discutir os problemas reais que o povo brasileiro vive", disse.





"Transmito aqui o nosso agradecimento à equipe de cada ministério, pelo empenho pela dedicação que vai muito além do esforço mental, do esforço físico, para reconstruir o nosso país. A marca mais expressiva desses 100 dias é que o Brasil voltou: voltou a ter governo, gestão pública, cuidado com as pessoas. Voltou a ter planejamento, ações de governo", afirmou.