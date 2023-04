Rui Costa: "O Brasil voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública"

O ministro também afirmou que a determinação de Lula é incansável, ressaltando que o vigor físico do presidente é maior do que de muitos ministros.

Marcada para as 10h de hoje, a reunião começou com mais de uma hora de atraso. A abertura trouxe a apresentação de um comercial institucional do governo marcando os 100 dias ressaltando o slogan "O Brasil voltou".

Rui Costa ainda "alfinetou" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: EVARISTO SA / AFP)

"O Brasil voltou, voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública", disse o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ao abrir, nesta segunda-feira (10/04) no Palácio do Planalto, a reunião ministerial dos 100 primeiros dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Em uma fala rápida, Costa ressaltou que a imprensa voltou a ter assuntos reais para discutir além de passeios de jet sky e motociatas, numa alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).