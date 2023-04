Lula em reunião de 100 dias de governo: "Ainda não tenho cadeira"

Lula afirmou que ainda não tem nem uma cadeira para sentar no Planalto (foto: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Em discurso de 100 dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou da demora na licitação para a compra da cadeira presidencial em seu gabinete e disse que trará “uma cadeira de casa”. Momentos antes, o chefe do Executivo aproveitou para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e elogiou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de quem recebeu o cargo em governos anteriores."Naqueles 100 dias, a gente não tinha aprendido sequer a sentar na cadeira. E hoje, (Fernando) Haddad (ministro da Economia), 100 dias e eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar, pois me passaram que foram fazer uma licitação, são seis meses, cinco meses, oito meses, e o Rui Costa não está conseguindo. Eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na Presidência da República", afirmou, durante reunião com os 37 ministros para balanço dos 100 dias de governo."Da outra vez, (2003) eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos, um companheiro que tinha sobretudo uma marca de civilidade que o ex que estou substituindo agora não tem ”, disse.