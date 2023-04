Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é internado em Brasília

Assessoria do PL confirmou internação, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde de Valdemar Costa Neto (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi internado neste domingo (9/4) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após sentir um mal-estar, segundo o UOL.

Valdemar, Bolsonaro e Michelle

Bolsonaro ao saber que será avô de menino pela primeira vez: ''É macho'' O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ganharam cargos no partido liderado por Valdemar. Michelle é presidente nacional do PL Mulher com um salário equivalente ao de um deputado federal: R$ 33.763,00.

Já Bolsonaro foi convidado para ser presidente de honra da sigla e, com isso, deve faturar R$ 39 mil por mês – o que corresponde ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para além dos cargos com vencimentos polpudos, o presidente do PL não esconde sua “afeição” pela família Bolsonaro. Em 17 de março, por exemplo – durante a inauguração de um diretório do partido em Niterói (RJ) – , ele declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro para a Prefeitura do Rio de Janeiro

No fim do mesmo mês, Michelle não perdeu a oportunidade de elogiar a aparência do presidente do partido em uma foto exposta em uma galeria de imagens de líderes do PL, na sede da sigla, em Brasília.