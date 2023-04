Lula critica Bolsonaro durante visita a áreas inundadas no Maranhão

Lula reforçou que o momento é de união entre os governos federal, estadual e municipal (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou áreas atingidas pela forte chuva na região do rio Mearim, no Maranhão. Na manhã deste domingo de Páscoa (9/4), ele criticou a forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conduzia as situações de tragédia durante seu mandato.

O petista lembrou dos embates que Bolsonaro teve com Flávio Dino, ex-governador do estado e agora ministro da Justiça e Segurança Pública. "Vivemos um governo que, em vez de vir aqui ajudar, só ofendia o governador Flávio Dino e o povo do Maranhão. Agora, nós vamos mostrar que não é possível o país dar certo sem união ", disse Lula em sua conta oficial no Twitter.

Lula também reforçou que entende o que as pessoas atingidas pela enchente estão passando e que a união entre governos federal, estadual e municipal é obrigatória para contornar a crise. "Eu já morei em bairros que enchiam d’água. Eu sei o que as pessoas afetadas pela enchente passam. Perdem geladeira, fogão, colchão... Temos que cuidar das pessoas atingidas. A união entre governo federal, estadual e municipal é obrigatória", ressaltou.





Além de Dino, o chefe do Executivo viajou acompanhado dos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Paulo Pimenta; da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Chuva no Maranhão

Segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), 64 cidades estão em situação de emergência. Ao todo, 35.894 famílias foram afetadas, e 7.757 famílias estão desabrigadas e desalojadas.

O estado também registra seis mortes em decorrência das fortes chuvas. Já a Defesa Civil informa que segue monitorando os prejuízos e danos causados à população por causa das enchentes.

O CBMMA, em conjunto com as prefeituras, coordenadoria estadual de Defesa Civil e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes), realiza operações para auxiliar as vítimas. Já foram entregues 21.400 cestas básicas, 34 mil litros de água e 3.450 colchões.