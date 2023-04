Gleisi Hoffmann: 'Parte do agro brasileiro vive no século passado'

Em 100 dias, governo já resgatou mais de mil pessoas em situação de trabalho análogo a escravidão (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)









A atualização incluiu 132 novos empregadores, a maior inclusão registrada desde 2017, quando a lista voltou a ser publicada, após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a constitucionalidade do documento, suspenso de 2014 a 2016.





O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destaca que é de suma importância dar publicidade à lista de empresas que usam trabalho análogo à escravidão. “Aqueles que forem flagrados fazendo uso de mão de obra análoga à de escravo, devem ser devida

mente responsabilizados”, afirmou.

Marinho também informou que somente este ano já foram mais de mil pessoas resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão. "Vamos produzir um entendimento para que esses casos voltem a cair e possamos erradicar o trabalho análogo ao de escravo no Brasil”, afirmou.

Já em 2022 o número de trabalhadores resgatados chegou a 2469 pessoas, o maior indice desde 2012, segundo dados oficiais sobre o combate ao trabalho escravo, disponíveis no Radar do Trabalho Escravo da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT).





A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann, criticou a grande presença de empresas do agronegócio na "lista suja" do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Atualizada na quarta-feira (5/4), a lista possui 289 empreendimentos, sendo que 172 são ligados à atividade rural.