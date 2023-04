Morre ministro do STJ Paulo de Tarso Sanseverino

Sanseverino ocupava a cadeira do STJ desde 2010, quando foi indicado por Lula (foto: Divulgação/STJ)





Na primeira sessão da 3ª Turma da Corte em 2023, o ministro esteve presente e agradeceu aos pares. Na ocasião, ele se disse otimista com a volta à rotina. "Agradeço todo o carinho e solidariedade ao longo do meu afastamento. Retorno com muita alegria aos trabalhos. Vamos ter um excelente ano, é o que eu desejo a todos", declarou.





O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo de Tarso Sanseverino morreu, na tarde deste sábado (8/4), aos 63 anos. Nos últimos meses, o magistrado esteve afastado para cuidar da saúde. Até o momento, a causa da morte ainda não foi divulgada. Ele estava internado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cidade onde nasceu.