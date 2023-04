Lula repete slogan de Temer para comemorar 100 dias de governo

Temer e Lula optaram por lançar o slogan em datas comemorativas (foto: Beto Barata/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu neste sábado (8/4) o slogan "O Brasil voltou", usado anteriormente pelo ex-chefe do Executivo Michel Temer (MDB).

Ambos optaram por lançar a frase durante datas comemorativas. Enquanto o petista chega a 100 dias de governo na próxima segunda-feira (10/4), Temer utilizou o slogan ao completar dois anos no cargo.

O ex-presidente chegou a preparar uma frase maior, "O Brasil voltou, 20 anos em 2", mas deixou só a primeira parte porque a ausência da vírgula provocaria outro sentido.

100 dias

A peça de 1 minuto do novo slogan de Lula mostra paisagens do Brasil, com uma música em ritmo animado, pessoas trabalhando, acessando equipamentos culturais, praticando esporte e recebendo atendimento médico, além de exibir crianças em escolas e máquinas agrícolas no campo.

O vídeo foi publicado nas redes sociais de ministros, deputados, senadores e de ministérios, com a seguinte legenda: "Brasil brasileiro é o Brasil que ama e cuida do seu povo. É o Brasil que está de volta para fazer mais pela saúde, pela cultura, pela educação, pelo meio ambiente, pelas pessoas. Brasil brasileiro é o país de todos e para todos".