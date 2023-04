Lula sobrevoa áreas atingidas pela chuva e enchente no Maranhão

Lula afirma que o governo federal irá auxiliar o estado e os municípios (foto: Reprodução/AFP)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, na manhã deste domingo de páscoa (9/4), um sobrevoo pelas áreas atingidas pela forte chuva na região do rio Mearim, no Maranhão. Segundo Lula, o governo federal está trabalhando ao lado de prefeituras e do governo estadual para atender e auxiliar os atingidos.









Segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), 64 cidades estão em situação de emergência. Ao todo, 35.894 famílias foram afetadas e 7.757 famílias estão desabrigadas e desalojadas.

O estado também registra seis mortes em decorrência das fortes chuvas. Já a Defesa Civil informa que segue monitorando os prejuízos e danos causados à população por causa das enchentes.

O CBMMA, em conjunto com as prefeituras, coordenadoria estadual de Defesa Civil e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) realizam operações para auxiliar as vítimas. Já foram entregues 21.400 cestas básicas; 34 mil litros de água e 3.450 colchões.