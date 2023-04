Governo quer que redes sociais monitorem conteúdo violento contra escolas

Flávio Dino disse que é vital o monitoramento desse conteúdo que incentiva o ataque a escolas (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o Governo Lula irá cobrar que as plataformas de redes sociais monitorem conteúdos que incentivem a violência contra escolas. As reuniões serão convocadas já na próxima semana, afirmou o ministro em entrevista para a GloboNews, nessa sexta-feira (7/4).









No final de março, o ministro da Justiça participou de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiu as normas impostas pelo Marco Civil da Internet e a regulamentação das redes. Dino afirmou que é preciso coibir os abusos, mas que regulamentar não significa minar o direito de liberdade de expressão.





Liberdade de expressão sem responsabilidade não é liberdade, é crime. É abuso de direito", completou o ministro. De acordo com Dino, o debate sobre o uso das redes sociais e sua regulação é um dos temas prioritários ao governo.





O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, também esteve na audiência pública e afirmou que o estado deve combater o discurso de ódio.





"É um passo fundamental não só para a democracia, mas do princípio republicano. É muito mais complexo do que simplesmente estabelecer regulação. A disseminação do ódio, a produção sistemática de mentiras é um processo da construção de subjetividades. É um projeto que envolve educação”, disse Silvio.