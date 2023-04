Ministério Público denuncia Nikolas Ferreira por prática de racismo

O Ministério Público pede a perda do mandato de Nikolas e a suspensão dos direitos políticos, além de indenização civil à sociedade (foto: TV Camara/YouTube/Reprodução)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) foi denunciado por racismo pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) devido a um vídeo postado nas redes sociais em junho de 2022 em que ele discrimina uma jovem trans que estava em um banheiro feminino de uma escola na capital mineira.

Na época em que o vídeo foi postado em um canal do YouTube, Nikolas ainda era vereador de Belo Horizonte. No registro, se refere à menina como “estuprador em potencial”, chamando de “ousadia” o fato de ela usar o banheiro feminino do colégio e dizendo que a presença dela constrangeria as demais alunas.

Segunda a denúncia do Ministério Público, a fala de Nikolas no vídeo deixa claro o preconceito do deputado contra todas as pessoas transexuais, “evidenciando, portanto, flagrante discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais de grupo de vulneráveis, praticado em razão, única e exclusivamente, da identidade de gênero da vítima”.

O vídeo em questão, que ainda está disponível no canal do deputado, tem mais de 230 mil visualizações e 5 mil comentários.

Com a denúncia, o MP pede que o deputado tenha a suspensão dos direitos políticos e a perda do mandato eletivo e seja condenado à indenização civil da sociedade, a título de dano moral coletivo.



O MP pede ainda ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para que o deputado apresente sua defesa no prazo de dez dias.

O deputado Nikolas Ferreira usou o Twitter para se pronunciar sobre o caso e informou que vai esperar sua “citação pessoal para se defender”.

Basicamente estou sendo denunciado pelo MPMG por ter protestado contra um homem que entrou em um banheiro feminino onde minha irmã de 15 anos estava. Nada mais. Estou aguardando minha citação pessoal para me defender. Sigamos. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 7, 2023

Outro caso

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Nikolas Ferreira utilizou a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados para fazer um discurso de teor transfóbico.

Vestindo uma peruca loira, ele ironizou as mulheres trans e afirmou que, com o adereço, se "sentia mulher". Em determinado momento, também em tom jocoso, o parlamentar se autointitulou de "deputada Nikole".