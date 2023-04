Janones sobre Nikolas: 'A justiça precisa parar esses monstros'

Denúncia contra Nikolas foi assinada por três promotores de Justiça do MPMG (foto: Najara Araujo/Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) comentou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), seu algoz na Câmara dos Deputados. Em sua conta no twitter, Janones indagou: "Até quando vamos assistir de braços cruzados o ressurgimento do fascismo?".









O parlamentar se refere à menina como um “estuprador em potencial”, chamando de “ousadia” o fato de usar o banheiro feminino do colégio e dizendo que a presença dela iria constranger as demais alunas.









Até quando vamos assistir de braços cruzados o ressurgimento do fascismo? A justiça precisa parar esses monstros! https://t.co/n08mW4432j %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 8, 2023

Janones termina seu comentário sobre o caso chamando Nikolas de monstro e ressaltando que a Justiça precisa intervir.









O deputado @AndreJanonesAdv tem razão. Esperamos justiça contra agitadores fascistas (amiúde vigaristas!). E esperamos que toda a imprensa - não só a independente do mercado e não corporativa - seja crítica das posturas e dos discursos odiosos da extrema-direita. https://t.co/y07HLXCIyE %u2014 Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) April 8, 2023

A publicação também foi comentada pelo ex-deputado Jean Wyllys, que concordou com o colega esquerdista, destacando que espera justiça contra os "agitadores fascistas" e que a imprensa precisa ser crítica dos discursos odiosos da extrema-direita.

Entenda a denúncia contra Nikolas

O MPMG denunciou o deputado do Partido Liberal (PL) na última segunda-feira (3/4) com base em, pelo menos, quatro fundamentos jurídicos: igualdade; identidade de gênero; valores e princípios; e, racismo.





Sobre igualdade, de acordo com o artigo 3º da Constituição Federal (CF) de 1988, é garantida a igualdade e a proscrição de toda e qualquer forma de discriminação, independentemente da identidade de gênero da pessoa.





Ao ofender, a dignidade da pessoa humana pode-se, eventualmente, configurar conduta transfóbica, uma vez demonstrada a aversão odiosa à identidade de gênero de alguém. Essa conduta traduz expressão de racismo, compreendido em sua dimensão social, ajustando-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei número 7.716, de 1989.

O documento do MPMG foi assinado por três promotores de Justiça: Mário Konichi Higuchi Júnior, da Defesa dos Direitos Humanos; Josely Ramos Pontes, da Defesa da Saúde; e Mônica Sofia Pinto Henriques da Silva, da Defesa da Infância e Juventude.