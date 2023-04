Prefeito de Frutal garante segurança armada em creches e escolas municipais

O prefeito de Frutal, Bruno Augusto de Jesus Ferreira (PP) (foto: Facebook/Divulgação) Por meio de postagem em suas redes sociais, publicada nesta quinta-feira (6/4), o prefeito de Frutal, no Triângulo Mineiro, Bruno Augusto de Jesus Ferreira (PP), declarou que vai implantar segurança armada nas creches e escolas municipais.

“Em 2021 instalamos totens de monitoramento nas portas das escolas municipais com o objetivo de reforçar a segurança. Diante do que vivemos no país é necessário ampliarmos essa ação. Vamos implantar segurança armada nas instituições de ensino municipais de Frutal”, garantiu Bruno Augusto.

LEIA MAIS 19:30 - 07/04/2023 Entenda a denúncia do MPMG contra Nikolas Ferreira

17:19 - 07/04/2023 Ministério Público denuncia Nikolas Ferreira por prática de racismo A reportagem questionou o prefeito de Frutal, por meio de sua assessoria de imprensa, sobre quando o novo esquema de segurança vai se iniciar, como funcionará e quantos seguranças armados irão atuar em cada escola.

Segundo Bruno Augusto, na próxima semana, ele vai se reunir com os representantes das polícias Militar e Civil para ser feito um termo de referência e, assim, ser viável a contratação de uma empresa privada. "Seguranças particulares armados serão contratados para atuar nas instituições de ensino da cidade. A nossa ideia é colocar um segurança ou dois em cada escola, dependendo do tamanho da escola e a partir de estudo com a PM e a PC; isso durante todo o período das aulas e também antes de os estudantes chegarem, além da hora em que eles saírem".



Segundo o levantamento, com onze boletins registrados, Belo Horizonte lidera o ranking das notificações de ameaças de ataques a escolas, que foram feitas em 32 cidades do estado.

Propostas de segurança armada em outras cidades



Além da Prefeitura de Frutal, as prefeituras do estado de Santa Catarina como Blumenau (cidade onde ocorreu o ataque que causou a morte de quatro crianças) e Indaial, e também a de Cajamar (SP), anunciaram propostas para implantar segurança armada nas instituições de ensino de seus municípios.



A Prefeitura de Blumenau anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6/4) que vai solicitar ao governo estadual a contratação de policiais aposentados da reserva para realizarem a segurança armada nas escolas do município.

Também nesta quinta, o prefeito de Indaial, André Luiz Moser (PSDB-SC), afirmou que as escolas de educação infantil da cidade terão segurança armada para dar uma resposta imediata a quem vir atentar contra as crianças.

Quem também se pronunciou após os recentes ataques contra a escola de Blumenau foi o prefeito da cidade de Cajamar (SP), Danilo Joan. Ele declarou que a partir da próxima segunda-feira (10/4), todas as escolas da cidade vão contar com a presença de um guarda municipal armado para monitorar e garantir a segurança dos estudantes.



Levantamento realizado pela Rede Record de escolas de Minas Gerais que registraram boletins de ocorrência de ameaça de massacre, divulgado no início dessa semana, apontou que Frutal registrou duas ameaças de atentados no mês de março.