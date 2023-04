Entenda a denúncia do MPMG contra Nikolas Ferreira

Em junho de 2022, quando ainda ocupava o cargo de vereador em Belo Horizonte, Nikolas postou um vídeo nas redes sociais em que discrimina uma jovem trans que estava em um banheiro feminino de uma escola na capital mineira.

No registro, o parlamentar se refere à menina como “estuprador em potencial”, chamando de “ousadia” o fato de usar o banheiro feminino do colégio e dizendo que a presença dela iria constranger as demais alunas.