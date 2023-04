PT vai à Justiça contra fake news que liga Lula a ataque em creche

Ação foi protocolada na sexta-feira, mas publicações indicadas já não existem mais (foto: Reprodução/AFP)

O Partido dos Trabalhadores (PT) entrou na Justiça contra autores de publicações nas redes sociais que compartilham Fake News sobre o partido. Segundo o jornal "O Globo", a ação foi protocolada nessa sexta-feira (7/4) e a Justiça já afirmou que os posts indicados pelo partido não estão mais ativos.









O PT solicita a condenação dos autores dos posts ao pagamento de uma multa equivalente a R$ 50 mil, além da identificação dos responsáveis e a remoção das publicações. Na petição, o partido afirma que o direito à liberdade de expressão não tem amparo absoluto e que não deve ser aplicado no caso.

“Na realidade, as postagens fomentam o ódio e violência política, desumanizando cidadãos que de alguma forma identificam-se ou apoiam o Requerente enquanto Partido Político, associando-os à assassinos de crianças. É uma prática reprovável e preocupante que leva à cenários de ódio ao Requerente e seus apoiadores”, diz o PT, na ação protocolada na Justiça.

Segundo a juíza Clarissa Menezes Vaz Masili, da 6ª Vara Cível de Brasília, as URLs indicadas na petição do PT e apontadas no pedido remetem a endereço inexistente. De acordo com a magistrada, a ação deverá ser julgada após o recesso da semana sant