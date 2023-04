Governo Lula lança campanha em comemoração aos 100 dias de gestão

Vídeo publicado nas contas oficiais do governo reforçam a ideia de que o Brasil estava jogado de lado, mas agora está de volta (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai atingir a marca dos 100 dias na próxima segunda-feira (10/4), e na reunião ministerial vai apresentar o balanço deste início de mandato. Para celebrar a marca, governistas compartilham o vídeo da campanha "O Brasil voltou" já neste sábado (8/4).

A peça de 1 minuto mostra paisagens do Brasil, com uma música em ritmo animado, pessoas trabalhando, acessando equipamentos culturais, praticando esporte e recebendo atendimento médico, além de exibir crianças em escolas e máquinas agrícolas no campo.

Voltamos para cuidar do povo brasileiro, e é isso que estamos fazendo. Seguiremos trabalhando juntos por um Brasil de mais direitos e oportunidades. #OBrasilVoltou pic.twitter.com/eOGRuC9Dnj %u2014 Lula (@LulaOficial) April 8, 2023

O vídeo foi publicado nas redes sociais de ministros, deputados, senadores e de ministérios, com a seguinte legenda: "Brasil brasileiro é o Brasil que ama e cuida do seu povo. É o Brasil que está de volta para fazer mais pela saúde, pela cultura, pela educação, pelo meio ambiente, pelas pessoas. Brasil brasileiro é o país de todos e para todos".

As imagens também são acompanhadas de frases que buscam reforçar a ideia de que diversos valores que teriam sido "deixados de lado", durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), estão de volta ao Brasil.



Apenas Lula publicou uma legenda diferente para o vídeo. "Voltamos para cuidar do povo brasileiro, e é isso que estamos fazendo. Seguiremos trabalhando juntos por um Brasil de mais direitos e oportunidades", disse o presidente.

100 dias de Governo Lula

Além do balanço que será apresentado, mostrando os resultados e o trabalho dos 100 dias de governo, o presidente Lula ainda deve anunciar novas medidas e a retomada de outros programas que ainda não foram relançados.

Entre os programas, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), já antecipou o "Água para todos", que promove a universalização do acesso à água em áreas rurais, visando garantir, também, a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade.

Medidas na área da educação também devem ser anunciadas, principalmente aquelas que procuraram fortalecer o ensino em tempo integral e a escolarização na idade certa. A ênfase dos programas é repercutir pelos próximos quatro anos.