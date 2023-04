Política externa de Bolsonaro tinha atitudes infantis, diz ministro de Lula

Mauro Vieira afirmou que buscou retomar princípios caros à política externa brasileira (foto: EVARISTO SA/AFP) O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a política externa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha atitudes "infantis" nas relações com outros países, principalmente com os de orientação ideológica distintas. A declaração foi dada na edição de março da revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).





"Busquei retomar princípios caros à política externa brasileira que foram deixados de lado nos últimos anos. Esses fundamentos foram substituídos, na gestão anterior, por retórica agressiva e por atitudes até infantis em relação a países cujos governantes tinham orientação política e ideológica distinta à do governo anterior", disse o chefe do Itamaraty.









A China, maior parceiro comercial do país, também foi alvo de "grosserias" da política externa de Bolsonaro. A gestão do Itamaraty pelo ex-ministro Ernesto Araújo, durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, foi marcada por ataques à potência asiática.









Lula no G7





A articulação internacional de Lula rendeu ao Brasil um convite para a próxima reunião da cúpula do G7 , o grupo das sete maiores economias industrializadas do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O convite foi feito pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, na noite de quinta (6/4).





Essa é a primeira vez que o país é convidado para a reunião desde 2009. Segundo o Itamaraty, o Brasil foi convidado e participou de uma cúpula do G7 em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, sendo todas as participações durante o primeiro governo Lula.





O encontro ocorre entre os dias 19 e 21 de maio, em Hiroshima.