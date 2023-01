Lula se desculpa com Fernández pelas 'grosserias' de Bolsonaro: 'Genocida'

“Estou pedindo desculpas para o povo argentino por todas as grosserias do último presidente brasileiro [Jair Bolsonaro] – que eu trato como genocida por conta da falta de cuidado na pandemia – e por todas as ofensas que ele fez contra Fernández”, disse.









Lula chega a Buenos Aires para reconstruir pontes na América Latina Em conversa com a imprensa, o brasileiro disse ainda que está de volta “para fazer bons acordos com a Argentina” e que pretende retomar a boa relação que os dois países tinham durante seus governos anteriores. "A relação do Brasil com a Argentina será a melhor entre todos os países da América do Sul”, disse.

“Hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido cortada. A minha presença é para dizer ao meu amigo Alberto Fernández que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva e avançada de dois países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida a seu povo”, afirmou.





Lula também agradeceu pessoalmente a amizade de Alberto Fernández e o gesto do presidente argentino quando foi ao Brasil visitá-lo enquanto estava detido na Polícia Federal (PF)









Presidente brasileiro é amigo próximo do presidente argentino (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente argentino também discursou na cerimônia. Ele elogiou o amigo petista, citando iniciativas de combate à fome implementadas nos dois primeiros mandatos dele.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas à Argentina depois de encontro com o presidente Alberto Fernandez, nesta segunda-feira (23/1).