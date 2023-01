Lula para Fernández: 'Não esquecerei do gesto de ir me visitar na PF'

Lula chegou à Argentina no domingo (22) para estreitar relações com o pais vizinho (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu a Alberto Fernández, presidente da Argentina, por tê-lo visitado enquanto estava preso na Polícia Federal em 2018. A demonstração foi feita enquanto o petista conversava com a imprensa na Argentina. Lula chegou ao país vizinho no domingo (22/01) à noite.

Os dois mandatários mostraram em seus discursos que os países têm interesses comuns e que vão seguir juntos nesta gestão. Ao povo argentino, Lula agradeceu a solidariedade que partiu deles enquanto o presidente estava “em um momento difícil” e, também, pela renovada relação entre os dois países.









No documento que pauta o encontro entre Lula e Fernández, os países colocam como “duas nações irmãs” e se comprometem a “quebrar as barreiras em nossas trocas”. Para cumprir com esse objetivo, uma das medidas propostas é “avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum que possa ser usada tanto para fluxos financeiros quanto comerciais, reduzindo custos operacionais e nossa vulnerabilidade externa”, disse o texto.

A possibilidade de uma moeda comum entre os países sul-americanos não substituiria o Real ou o Peso, mas teria os mesmos moldes do Euro para os países europeus. A medida também visa fortalecer o Mercosul enquanto bloco econômico.