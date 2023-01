No Senado, Alexandre de Moraes é alvo de 2 pedidos de impeachment em 2023

Moraes depende do presidente do Senado para não aceitar os pedidos de impeachment que foram protocolados contra ele na Casa (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes já começaram a ser protocolados no Senado neste ano. Com poucos dias de 2023, na Casa Alta já consta dois pedidos contra o ministro. Todos feitos por bolsonaristas. De acordo com os documentos, Moraes cometeu crime de responsabilidade.





O primeiro pedido veio em 5 de janeiro, feito por seis advogados bolsonaristas. Um dos pontos citados no texto é o suposto “cerceamento da liberdade de expressão” por parte de Moraes





O PL de Jair Bolsonaro tem a maior bancada do Senado, com 14 parlamentares. E é pelo Senado que o pedido de impeachment de ministros do STF pode, constitucionalmente, ser concluído. No entanto, é preciso ser aceito pelo presidente da Casa. Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou, em 2022, que não aceitaria pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Caso reeleito nas eleições de fevereiro, a posição do senador mineiro deve se manter.