Moro sobre moeda comum sul-americana: 'PT segue sem rumo'

Sérgio Moro (União Brasil-PR), senador eleito pelo Paraná (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR) criticou a possibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criar uma moeda única para a América do Sul. A proposta está sendo debatida entre Lula e o presidente argentino, Alberto Fernández. Moro, via redes sociais, afirmou que o caso é uma “cortina de fumaça”, já que, segundo o senador, o “PT não tem qualquer projeto substancial para a economia brasileira”.

“Propor moeda comum com a Argentina é cortina de fumaça para a inexistência, até o momento, de qualquer projeto substancial para a economia brasileira e ilustra que o Governo do PT segue sem rumo”, afirmou Moro, pelo Twitter.





No documento, os países colocam como “duas nações irmãs” e se comprometem a “quebrar as barreiras em nossas trocas”. Para cumprir com esse objetivo, uma das medidas propostas é “avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum que possa ser usada tanto para fluxos financeiros quanto comerciais, reduzindo custos operacionais e nossa vulnerabilidade externa”, disse o texto.





Cabe ressaltar, porém, que essa moeda não substituiria o Real ou o Peso, mas teria os mesmos moldes do Euro para os países europeus. A medida também visa fortalecer o Mercosul enquanto bloco econômico.