Anderson Torres não vai mais depor à PF nesta segunda (23)

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, não vai mais prestar depoimento à Polícia Federal (PF), nesta segunda-feira (23/1). Ele é investigado por possível omissão em relação aos ataques terroristas de 8 de janeiro, no Congresso Nacional.

Conforme informado àpela PF, não há autorização judicial para Torres prestar depoimento hoje. A declaração do investigado foi remercada para as 10h30 do dia 2 de fevereiro. O adiamento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).