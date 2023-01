Advogado de Anderson Torres: 'Não há possibilidade de delação premiada'

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Ag}encia Brasil)

O advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que não há possibilidade de delação premiada nas investigações que apuram o ataque no Congresso Nacional no último dia 8. A expectativa era de que Torres realizasse uma delação ou um depoimento que denunciasse o envolvimento de integrantes do governo Bolsonaro, incluindo o ex-presidente.