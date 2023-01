Com aproximação de depoimento à PF, pressão sobre Anderson Torres aumenta

4ª Batalhão da Polícia Militar no Guará, em Brasília, onde Anderson Torres está preso desde sábado (14/1). (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve ser ouvido hoje no inquérito que investiga o atentado contra as sedes dos Três Poderes da República, no último dia 8.

A informação de fontes da Polícia Federal indicam que o delegado que comanda a investigação, Alexandre Camões Bessa, deve tomar o depoimento do ex-ministro no 4º batalhão da Polícia Militar no Guará, em Brasília, onde ele permanece preso desde que retornou dos Estados Unidos, no sábado.









Anderson Torres conta com mais profissionais na equipe de defesa, como o advogado criminalista e ex-senador Demóstenes Torres que, na semana passada, confirmou que trabalharia de forma voluntária para o ex-ministro. Demóstenes não foi localizado, ontem, em Brasília.





Para especialistas, a marcação de oitivas pela polícia depende apenas da conveniência da investigação, mas, segundo informações da PF, o agendamento aguarda uma sinalização do ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar da expectativa de que o ex-ministro seja ouvido hoje, há quem aposte na possibilidade de a oitiva ser marcada para outro dia, estendendo o isolamento de Torres, o que aumentaria a pressão para que ele revele o que sabe sobre a organização dos atos antidemocráticos e, principalmente, da minuta de intervenção do Executivo na Justiça Eleitoral, encontrada na casa dele, na semana passada, em uma operação de busca e apreensão. O teor do documento foi considerado golpista por especialistas em direito constitucional por propôr a intervenção de um Poder em outro.





Sinal desse isolamento foi o atendimento que Torres recebeu ontem de um psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF, que esteve nas instalações da PM em que o ex-ministro está preso. O profissional de saúde foi solicitado pelo próprio ex-ministro.





Outro fator que pode complicar a situação de Torres é a determinação feita ontem pelo ministro-corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste em três dias sobre a minuta do golpe.





A defesa do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB), não teme o depoimento de Torres, que foi renomeado para o cargo de secretário de Segurança local após o término do governo Bolsonaro. Segundo o advogado Cleber Lopes, no depoimento voluntário que deu à Polícia Federal, Ibaneis "não fez nenhuma acusação direta" a Anderson Torres. "O governador não defende, mas também não acusa o secretário", disse o advogado.