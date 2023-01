Governo de MG anuncia novos comandantes das Forças Militares de Segurança

Governo de Minas anuncia nomes dos novos comandantes das Forças Militares de Segurança de Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press) O Governo de Minas Gerais definiu os nomes dos novos comandantes das Forças Militares de Segurança do estado, ou seja, do Comando-Geral e Chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do Gabinete Militar do Governador e do Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).









O Chefe do Estado Maior da PMMG será o coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo. Atualmente, ele ocupa o cargo de comandante da 16º Região da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede em Unaí. Ele possui especializações em Gestão Estratégica de Segurança Pública pela FJP, em Gestão por Processos e em Gestão Estratégica de Pessoas, ambas pela Fundação Getúlio Vargas.



Leia também: Golpista que planejou atentado foi convencido por familiares a se entregar



O Gabinete Militar do Governador (GMG) passará a ser chefiado pelo coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, que hoje atua como comandante da 5ª Região da Polícia Militar (5ª RPM), com sede em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Otoni teve grande destaque na Academia da Polícia Militar, onde se especializou em Segurança Pública e Defesa Social.



Corpo de Bombeiros





Já o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) passará a ser comandado pelo coronel Erlon Dias do Nascimento, que hoje ocupa o cargo de Chefe do Estado-Maior do CBMMG. Ele tem especialização em Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro, em Inteligência de Segurança Pública e Cenários Prospectivos pela Academia da Polícia Militar e em Gestão Estratégica em Defesa Civil pela Faculdade Del Rey, entre outras formações.





Por sua vez, a Chefe do Estado Maior do CBMMG será a coronel Daniela Lopes Rocha da Costa. Ela foi a primeira mulher a comandar um batalhão aéreo no Brasil, tendo sob suas ordens os bombeiros que fazem todos os socorros aéreos do Estado, a bordo das aeronaves da corporação. Teve atuação de destaque ajudando a salvar vidas durante os resgates da tragédia de Brumadinho e ao longo da busca pelas joias desaparecidas.





A data da publicação oficializando a troca do comando ainda será definida, momento em que serão prestadas as honras e agradecimentos aos comandantes que deixam os cargos, após cumprirem sua missão institucional.