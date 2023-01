Decreto de Zema exonera servidores comissionados do governo de Minas

'Exoneraço' foi o primeiro ato de Zema (esq.) após a posse. Na foto, ao lado dele, está o vice-governador Mateus Simões (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press - 1/1/23)

Era 'Zema II' começa com olho nas contas públicas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou, nesta segunda-feira (2/1), decreto que exonera milhares de servidores públicos ocupantes de cargos comissionados - onde trabalhadores são nomeados sem a necessidade de concurso. Feito um dia depois da posse de Zema rumo ao segundo mandato, o "exoneraço" atinge diversos setores da administração pública, como a Educação.Segundo o Palácio Tiradentes, a ideia é preencher gradativamente as vagas abertas. Boa parte dos exonerados devem ser readmitidos, mas há casos em que a contratação de novas pessoas será necessária.Em nota enviada ao, o governo atribuiu a demissão em massa à "necessidade de reorganização e reestruturação administrativa". O objetivo, conforme o poder Executivo estadual, é otimizar os recursos públicos e impulsionar a produtividade dos setores afetados pelas saídas.Nem todos os servidores comissionados foram demitidos."Ficam ressalvados os casos em que os ocupantes respondem por unidades indispensáveis ao funcionamento mínimo da máquina pública e à prestação dos serviços essenciais à população, assegurando o atendimento aos princípios da Administração Pública, sobretudo os da da legalidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade", pontuou a equipe de Zema, ao explicar as exceções.Entre os preservados, estão gestantes, trabalhadores em cargos que exigem o cumprimento de mandato preestabelecido e servidores que dão expediente em entidades como a Advocacia-Geral do Estado (AGE), o Gabinete Militar do governador e as polícias Civil e Militar.Intactos, também, postos ligados à saúde. É o caso, por exemplo, de trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), e da Fundação Ezequiel Dias - Funed.O Orçamento do Estado para este ano prevê rombo de R$ 3,5 bilhões. Ainda que o prejuízo estimado seja quase 70% ao que fora programado para 2022 , a equipe econômica de Zema continua em busca de saídas para estancar problemas financeiros. Uma das saídas é a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa federal de renegociação de dívidas com a União.O governo espera ingressar no plano de ajuste fiscal ainda neste ano e, assim, repactuar um passivo que beira os R$ 150 milhões. O carro-chefe da proposta a ser apresentada à nova gestão federal, chefiada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve ser a venda da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (Codemig) . No fim do ano, após longa pausa, a ideia de vender a estatal foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa.O projeto sobre as bases gerais da Recuperação Fiscal, porém, é alvo de críticas de parte dos deputados. Há receio sobre prejuízos aos serviços públicos e ao funcionalismo. Diante do impasse, Zema se ampara em liminares do Supremo Tribunal Federal (STF) Ontem, na sede do Parlamento estadual, o governador voltou a defender a adesão ao RRF "Destaco entre as realizações que nós precisamos avançar aqui, é a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que vai propiciar o equilíbrio nas contas públicas e consequentemente o estado ter condição de fazer os investimentos necessários que os mineiros precisam tanto. Além, é lógico, de previsibilidade. Quem quer voltar para aquela situação catastrófica, caótica que nós tínhamos há quatro anos atrás?", disse.