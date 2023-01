Zema promete entrega de hospital de Teófilo Otoni em 24 meses

Zema e Matheus Simões em coletiva de imprensa na cerimônia de posse (01/01) (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) O governador mineiro Romeu Zema (Novo-MG) afirmou em entrevista realizada na manhã desta segunda-feira (02/01) que o hospital regional de Teófilo Otoni será entregue dentro de 24 meses. Zema ressaltou a importância da construção do hospital, já que a cidade recebe demandas da saúde de pessoas de toda a região Nordeste de Minas e, por isso, fica sobrecarregada.









“Teófilo Otoni foi priorizado porque a região do Nordeste de Minas Gerais tem um vazio assistencial. Teófilo Otoni recebe pessoas de toda aquela região, de Pedra Azul, de Araçuaí, de Medina, de Padre Paraíso e é uma cidade sobrecarregada na saúde. Vai ser o segundo maior hospital do estado. Mais de 400 leitos. Só a Santa Casa de Belo Horizonte é maior”, completou.

Durante a cerimônia de recondução ao mandato , realizada na manhã de domingo (01/01), Zema ressaltou a construção dos hospitais regionais em seu discurso, já que as obras foram promessas da campanha de reeleição do governador.





“Enxergamos que o Hospital Regional de Teófilo Otoni era a entrega mais esperada do Vale do Mucuri e, por isso, precisaria ser a primeira unidade a ter as obras retomadas”, afirmou durante discurso.