Governo de Minas lamenta agressões sofridas por jornalistas em BH

Manifestantes bolsonaristas agrediram jornalistas que foram cobrir a ação da Guarda Municipal de Belo Horizonte na Avenida Raja Gabaglia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O governo de Minas Gerais lamentou as agressões e intimidações sofridas por jornalistas na quinta (5/1) e nesta sexta-feira (6/1) no acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte.





Em nota divulgada pelo sindicato da categoria, o governo ressaltou a função essencial da imprensa para garantir a transparência e o direito à informação. "Reforçamos que o governo condena veementemente quaisquer atos de violência. É lastimável que mais um episódio de violência se repita na capital mineira, um dia após o fotógrafo de um jornal também ser vítima de um ataque, em circunstâncias similares ao caso de hoje".

Na quinta, um fotógrafo do jornal Hoje em Dia tentou se esconder de manifestantes que o intimidavam, ele foi agredido com chutes, socos e até pauladas. O profissional teve um corte na cabeça e escoriações. Sua câmera foi roubada e suas lentes foram destruídas.

Hoje, equipes de outros veículos de imprensa foram atacadas com socos e chutes por bolsonaristas que estavam no local durante ação da Guarda Municipal para desmontar o acampamento.



"Informamos ainda que a Polícia Militar esteve presente em apoio à ação da Prefeitura e segue à disposição dos agredidos para os registros de boletim de ocorrência. Após esta etapa, a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar os fatos, em busca de identificar e responsabilizar os agressores", concluiu o governo.