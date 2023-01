Bolsonaro usa redes para divulgar ação do seu governo em 2021

Bolsonaro ainda se descreve como 'Presidente da República' nas redes sociais (foto: EVARISTO SA / AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta sexta-feira (6/1) para divulgar ações realizadas pelo seu governo em 2021. Ele celebrou a portaria que instituiu o programa “Inova Grafeno” e afirmou que o Brasil é “um dos países com maior reserva de grafeno do mundo”.

- A maior fábrica de Grafeno da América Latina! É o Brasil saindo na frente!



- A UCSGRAPHENE é vinculada à Universidade de Caxias do Sul (UCS) e atua nos campos de desenvolvimento e inovação com a finalidade de utilizar o grafeno para atender a demandas da indústria nacional. — Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) January 6, 2023









O ex-presidente compartilhou com seus seguidores os benefícios da lei, sancionada em dezembro de 2022, e convidou a se inscreverem no seu canal do Telegram, espaço que ele usa para compartilhar diariamente feitos do seu governo.





"Em dezembro de 2022 sancionamos o Projeto de Lei que regulamenta a prática de telessaúde em todo território nacional. Medida possibilitará intensificar o acompanhamento remoto de pacientes e ampliar o acesso ao atendimento médico", escreveu Bolsonaro.

Seus perfis nas redes sociais ainda o descrevem como 'Presidente da República' na biografia , além de "Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro" e "Candidato à reeleição com o número 22".