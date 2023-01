Tebet sobre Bolsonaro: 'Tropas vencidas deixaram sementes de destruição'

Simone Tebet (MDB) tomou posse como ministra do Planejamento e Orçamento nesta quinta-feira (5/1) (foto: Reprodução/TV Brasil) A senadora Simone Tebet (MDB-MS) assumiu o cargo como ministra do Planejamento e Orçamento do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (5/1), em Brasília. Em seu discurso, ela agradeceu ao presidente por tê-la escolhido para uma das “pastas mais importantes e relevantes do governo” e ressaltou os desafios que encontrará diante das “sementes da destruição” deixadas por Jair Bolsonaro (PL).





Apesar disso, ela afirmou que as divergências, “se é que haverá alguma”, ficariam para depois. Segundo Tebet, ao fim de sua fala, a prioridade é consertar o que foi deixado por Bolsonaro. “Sabemos todos, encontramos uma administração pública que, em quase todos os campos, é de terra arrasada”, disse.

“Em retirada, as tropas vencidas cuidaram de deixar para trás sementes de destruição. Mesmo assim, sob o comando do presidente Lula, e com a frente ampla, vamos avançar, vamos cultivar as boas sementes, porque o Brasil sempre foi terra fértil. E porque essa é nossa missão, esse é nosso desafio”, completou.





Terceira colocada na eleição presidencial, Simone Tebet declarou apoio a Lula no segundo turno da disputa, sendo peça essencial para que o petista pudesse derrotar Jair Bolsonaro (PL). Ela aceitou ser ministra do Planejamento no fim de dezembro do ano passado, após ser cotada para diversas outras pastas do governo.