Golpista que planejou atentado foi convencido por familiares a se entregar

Alan Diego Rodrigues, 32, extremista bolsonarista suspeito de participar da tentativa terrorista em Brasília (foto: Divulgação/Policia Civil)

O eletricista Alan Diego Rodrigues, de 32 anos, extremista bolsonarista suspeito de participar da tentativa de explodir um caminhão-tanque no Aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, deve ser encaminhado pela Polícia Civil do Mato Grosso ao Distrito Federal após ter sido preso. Ele foi convencido por familiares a se entregar para a polícia.

O Correio apurou que a Polícia Civil do Mato Grosso iniciou buscas no início da manhã desta terça-feira, mas não conseguiu localizar Alan.

O delegado da unidade de Comodoro — cidade natal do suspeito — fez contato com familiares e pessoas próximas ao suspeito na tentativa de ele se entregar à polícia. Após as tratativas, Alan decidiu se apresentar na delegacia, onde foi cumprido pelos agentes o mandado de prisão preventiva.

Dos três extremistas bolsonaristas responsáveis por arquitetar a explosão de um caminhão bomba no Aeroporto de Brasília, apenas um segue foragido da polícia.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) segue na procura do blogueiro Wellington Macedo de Souza, 47. A reportagem apurou que os acusados se conheceram no QG do Exército, em Brasília. Os três são réus na Justiça após o juízo da 8ª Vara Criminal do Distrito Federal acatar a denúncia pelo crime.

O crime quase perfeito

Na véspera do Natal de 2022, faltando dias para a posse presidencial, uma tentativa de explodir um caminhão foi feita nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. O evento ocorreu por volta das 3h15, e foi flagrado pelas câmeras de segurança pública.

Segundo apuração, o acusado Alan Diego recebeu a bomba de George Washington Oliveira no acampamento em frente ao Exército, em Brasília. Wellington de Oliveira Sousa, então, o levou de carro até o local escolhido para o atentado, onde Alan colocou a bomba na traseira esquerda do caminhão.

As imagens mostram o momento em que o carro se aproxima lentamente da carreta. O plano foi mal sucedido e o explosivo foi detonado pela polícia sem que ninguém ficasse prejudicado. A explosão teria sido planejada junto com apoiadores do acampamento em frente ao QG do Exército.

Réus

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aceitou a denúncia contra os três suspeitos de planejar o atentado a bomba no aeroporto. George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza são acusados de envolvimento na tentativa de explosão de um artefato deixado embaixo de um caminhão–tanque de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília na véspera do último Natal.