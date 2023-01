Reginaldo vai ao STJ contra Zema após fala sobre 'vista grossa' a golpistas

Reginaldo Lopes é o líder do PT na Câmara dos Deputados (foto: Gustavo Bezerra/Agência Câmara)

A opinião de Zema sobre os atos golpistas

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador mineiro Romeu Zema (Novo). A peça, impetrada nessa segunda-feira (16/1), questiona a fala de ontem (16/1) de Zema. O chefe do Executivo estadual apontou "vista grossa" do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ante o movimento golpista que invadiu prédios dos três Poderes da República, em Brasília (DF).A ação movida por Reginaldo Lopes é assinada, também, por Zeca Dirceu (PR), que, a partir de fevereiro, vai substituí-lo como líder do PT na Câmara. Eles pedem que Zema aponte, de fato, as possíveis acusações presentes em sua declaração . A dupla solicita ainda a apresentação de provas que sustentem a suposta queixa."Trata-se de uma afirmação torpe, reprovável, caluniosa, incompatível com a dignidade e estatura de quem governa um dos maiores e mais importantes estados da Federação, na medida em que, entre outras aleivosias, tenta responsabilizar as próprias vítimas do ataque, que teriam, por suas autoridades e comportamentos, feito 'vista grossa' para permitir e viabilizar o resultado criminoso ocorrido, na dimensão por todas conhecida", protestam os petistas, na petição enviada ao STJ.No documento, Reginaldo e Dirceu dizem que as declarações de Zema são "potencialmente ofensivas" a integrantes dos Poderes da República. Os radicais que participaram do vandalismo na capital federal tomaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o edifício que sedia o Supremo Tribunal Federal (STF) "Ao afirmar que o Governo facilitou os ataques no DF para 'se fazer de vítima', o Interpelado (Zema) faz reverberar criminosas e caluniosas invectivas contra diversas autoridades, inclusive contra os membros do Poder Legislativo, quando, na verdade, deveria estar a todo momento repudiando tais ataques e agindo para contribuir na identificação de todos os terroristas que se voltaram contra a sociedade brasileira e suas Instituições Democráticas", apontam os deputados.A petição tem ainda um terceiro pedido. A ideia é que Zema responda ao STJ se considera "ordeira e legítima" a manifestação que culminou em invasão aos edifícios públicos. Reginaldo e Dirceu querem que o governador responda as perguntas em até 48 horas. A dupla pleiteia a abertura de ações civil e criminal caso isso não aconteça.O governador mineiro levantou a hipótese de "vista grossa" do governo federal durante entrevista à "Rádio Gaúcha". "Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse, e ele se fizesse, posteriormente, de vítima. É uma suposição. Mas as investigações vão apontar se foi isso", conjecturou."Tudo é uma suposição, qualquer conclusão agora é prematura, mas o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que está subordinado ao Ministério da Justiça, foi comunicado previamente da situação e não se mobilizou, não fez nenhum plano de contingência", ponderou em seguida.