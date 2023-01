Flávio diz que governo Bolsonaro colocou a saúde indígena como prioridade

Em sua postagem, o senador ressaltou as medidas que foram feitas para proteger os povos indígenas nestes quatro anos de gestão Bolsonaro. No entanto, assim como o pai, não citou a situação atual dos povos Yanomamis em Roraima (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a saúde indígena foi prioridade no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O post, publicado nesta segunda-feira (23/01) nas redes sociais, é uma tentativa de defender o governo do pai da responsabilidade pela situação precária e miserável em que se encontra o povo Yanomami em Roraima.