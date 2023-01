Flávio Bolsonaro aponta 'farra' no governo e filho de Lula reage

No post, Flavio Bolsonaro ironizou a liberação de verba para a para Lei Rouanet e chamou o governo Lula de 'farra' (foto: Reprodução Redes Sociais)

O filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luis Claudio Lula da Silva, respondeu, neste sábado (21/1), a uma crítica do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o atual governo federal. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o petista instalou uma “farra com dinheiro público”.

O primeiro mês nem terminou e a farra com dinheiro público já está instalada. Era para isso que queriam a volta dos lulo-petistas? Quero só ver o que terão feito quando chegar o fim do ano pic.twitter.com/yRCATrJInV %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) January 19, 2023





O comentário do senador foi replicado no perfil “Notícias paralelas” no Twitter, na última sexta-feira (20/1). “Flávio Bolsonaro critica os primeiros 20 dias de governo Lula: "farra com dinheiro público".





“Tá de sacanagem, né?!?”, respondeu Luis Claudio ao post da página. A publicação do filho do petista conta com mais de 600 curtidas.

Tah de sacanagem né? https://t.co/G5ca3ZUVBF %u2014 Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) January 21, 2023





