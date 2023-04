Acusações de Tacla Duran contra Moro e Dallagnol continuam no STF

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que as acusações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o senador Sergio Moro (União-PR) e o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) devem permanecer na Suprema Corte. Moro e Dallagnol conduziam a Operação Lava Jato e foram acusados por Duran de estarem envolvidos em uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a operação.

A decisão do ministro atende pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu que o caso ficasse no STF, e foi publicada ontem (10/4), um dia antes da aposentadoria de Lewandowski. Tacla Duran prestou depoimento para o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, no último mês.